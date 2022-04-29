بطل كأس دبي العالمي "ميستك غايد" يعتزل السباقات

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن فريق "غودولفين" العالمي، عن إحالة الجواد "ميستك غايد" الفائز في "كأس دبي العالمي" في نسخة العام 2021 إلى التقاعد، وممارسة مهام الفحول في "غونابل فارم" الأميركية اعتباراً من موسم الإنتاج للعام 2023.

وقال رئيس العمليات في "غودولفين" في أمريكا، دان برايد: "تم اتخاذ قرار إحالة (ميستك غايد) للتقاعد بسبب إصابة في الأنسجة الرخوة، والتوقيت يبعده للأسف عن الأهداف الكبرى في الصيف والخريف، ليتجه إلى ممارسة مهام الفحول في (غونابل فارم)".

وأضاف: "أثبت (ميستك غايد) أنه جواد من الطراز الرفيع على المسرح العالمي، ويتمتع بنسب مميز وقوام مثير للإعجاب، وسنكون شغوفين بتمكين المربين من معاينته شخصياً".

بدوره علق المدرب مايكل ستيدام الذي ـشرف على تدريب "ميستك غايد"، بقوله، إن: "الخيول من نمط ميستك غايد لا تتكرر كثيراً، والفوز بكأس دبي العالمي بشعار "غودولفين" كان لحظة خاصة بالنسبية لي ولفريق، وستظل عالقةً أبداً في الذاكرة، وأنا واثق من أن الفصل القادم في حياة الجواد سيكون مثيراً بنفس القدر".

ويذكر أن الجواد "ميستك غايد" المنحدر من نسل الفحل "غوستزابر"، من أولى جياد "غودولفين" المقيمة في أمريكا التي تنجح في تحقيق الفوز في السباق الرئيسي في روزنامة الموسم الإماراتي، حين اندفع "ميستك غايد" في نسخة 2021 من "كأس دبي العالمي" البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، للفوز بفارق بلغ أربعة أطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الياباني "شوا ويزارد".

ويعتزل "ميستك غايد" السباقات بسجل يضم أربعة انتصارات، كما أنه لم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في مشاركاته التسعة بعالم السباقات، ويعتبر "ميستك غايد" أفضل أبناء الفحل "غوستزابر" المتوج بطال للعالم في 2004، ووالدته الفرس "ميوزك نوت" ابنة "إيه بي أندي" والتي حققت 5 انتصارات بسباقات الفئة الأولى، وهي حفيدة بطلة المهرات في الولايات المتحدة "أتس إن ذي إير".

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