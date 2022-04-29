بعثة منتخب الرماية تغادر إلى البرازيل للمشاركة في «أولمبياد الصم»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توجهت بعثة المنتخب الوطني للرماية من ذوي الإعاقة السمعية إلى البرازيل، للمشاركة في الأولمبياد الصيفي للصم الـ24، الذي يستمر من 28 الجاري إلى 17 من مايو المقبل.

وترأس البعثة حمد الدرمكي رئيساً للبعثة، وتشكلت من: المدرب محمد حسين والمترجم عبدالله تلجبيني، إضافة إلى اللاعبين راشد الشامسي وحسن يوسف حسن.

وأكد الدرمكي في تصريح صحافي ثقته بقدرة اللاعبين على تقديم الأداء المشرّف المتوقع منهم بعد أن قضوا فترة إعداد جيدة للغاية قبيل البطولة. وقال إن «مشاركة الدولة في مثل هذه المحافل الدولية الكبرى هي من الأهداف التي تضعها قيادات الرياضة الإماراتية نصب أعينها، لضرورة الاحتكاك وخوض المنافسات ذات المستوى الكبير أينما كانت».

من جانبه، قال ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، إن «المنتخب قادر على رفع اسم الوطن عالياً في مثل هذا المحفل المهم». وأكد على أهمية الحفاظ على سلامة أفراد البعثة في المقام الأول، وتوخّي كل إجراءات السلامة المتبعة عادة في مثل هذه المنافسات.

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