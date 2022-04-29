مواجهتان في ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الثالثة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يلتقي فريقا الدعم الرياضي وفليتوود يونايتد، عند الساعة التاسعة من مساء الغد، على ملعب نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الدرجة الثالثة.

وتُقام المباراة الثانية بعد غد بمواجهة فريقي النجوم وغلف يونايتد الساعة 22:00 مساءً على ملعب مدرسة أب تاون. وحددت لجنة المسابقات الثامن من مايو المقبل موعداً لإقامة مباراتي الإياب.

ويقام الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين، وفي حالة انتهاء مباراة إياب قبل النهائي بنتيجة الذهاب، يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة، أما في حالة التعادل بمجموع الذهاب والإياب فتطبق قاعدة الأفضلية للهدف المسجل خارج الأرض.

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