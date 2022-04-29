الظفرة يخسر ودية الاتفاق السعودي قبل مواجهة العين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

خسر فريق الظفرة ودياً 1-2، أول من أمس، أمام الاتفاق السعودي الذي يقيم معسكراً في أبوظبي، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على ملعب الفرسان، في إطار تحضيرات الظفرة لمواجهة العين في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ومنح مدرب الظفرة، المغربي بدر الدين الإدريسي، فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين بغرض الوقوف على مستوياتهم، عقب الخسارة أمام الوحدة ضمن الجولة 21 لدوري المحترفين. وشهدت المباراة الودية مشاركة الحارس خالد السناني الذي غاب لفترة طويلة عن الفريق، نظراً لالتحاقه بالخدمة الوطنية.

ويكافح الظفرة للهرب من دائرة الهبوط، إذ يحتل المركز الـ12، بـ18 نقطة، وتنتظره لقاءات صعبة الفترة المقبلة.

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