«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يحقق 5 مراكز متقدمة في كأس الجوجيتسو

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

حقق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس خمسة مراكز متقدمة، خلال مشاركته في كأس رئيس الدولة للجوجيتسو التي نظمها اتحاد الجوجيتسو في شهر رمضان المبارك، واختتمت أخيراً.

إذ حقق النادي الفوز بكأس تحت 18 سنة للبنات، بينما حل وصيفاً في بطولتي تحت 16 سنة للناشئين، وتحت 16 سنة للناشئات، وجاء ثالثاً في بطولتي تحت 18 سنة للشباب، وتحت 21 سنة للسيدات.

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