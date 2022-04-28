10 نجوم ضربهم «الرباط الصليبي» هذا الموسم.. أكثرهم في بني ياس

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

شهد الموسم الحالي ظهور شبح «الرباط الصليبي»، ليضرب العديد من نجوم دوري أدنوك للمحترفين، ويُعجل بإنهاء موسم 10 لاعبين دفعة واحدة وفي أوقات مختلفة من الموسم، وكان آخرهم حارس الشارقة، عادل الحوسني.

وبات بني ياس أكثر الأندية تضرراً من «الرباط الصليبي»، الذي أنهى موسم ثلاثة لاعبين من أهم الركائز التي كان يعتمد عليها مدربهم إيسايلا،

كما طالت إصابات الركبة شباب الأهلي والشارقة، وأبعدت أكثر من نجم عن الملاعب العُشبية، ما كان له أثر سلبي واضح في الفرق.

وتستعرض «الإمارات اليوم» في هذا التقرير أبرز ضحايا إصابات الركبة الشهيرة في هذا الموسم.

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