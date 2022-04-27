فريق «عيد فيروز» بطلاً لـ «فرجان الفجيرة»

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

فاز فريق «عيد فيروز» بالمركز الأول لبطولة الفرجان الرمضانية لكرة القدم، التي نظمتها وزارة الداخلية والقيادات الشرطية في الدولة ضمن مبادرة فرجان بمشاركة ثمانية فرق، والتي أسدل الستار على فعالياتها أول من أمس بملعب الفجيرة، حيث توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، الفائزين، بحضور نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، العميد محمد الطنيجي.

وجاء في المركز الثاني فريق الدفاع المدني، وحل شرطة الفجيرة ثالثاً، وذهبت جائزتا أفضل لاعب وهداف البطولة للاعبين ربيع علي وفيصل المزروعي، فيما نال لاعب الدفاع المدني سيف البلوشي جائزة أفضل حارس.

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