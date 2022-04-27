صحيفة: رودريغيز مصمّم على مغادرة الريان.. ووجهته العين

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

أكدت صحيفة «تي أن تي» الأميركية، في نسختها باللغة الإسبانية، أن لاعب فريق الريان القطري، الكولومبي جيمس رودريغيز، مصمم على مغادرة ناديه الحالي، والانتقال إلى دوري آخر قد يكون فريق العين متصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة، في عددها أول من أمس، إلى أن لاعب ريال مدريد الإسباني السابق لم يشارك مع ناديه في الآونة الأخيرة، وأنه بات قريباً من مغادرة النادي، وأن الوجهة المتوقعة هي الانتقال لصفوف العين.

وكانت إدارة نادي العين نفت في وقت سابق وجود أي رغبة في التعاقد مع اللاعب، فيما لم يشارك رودريغيز في أي مباراة مع الريان، في الجولات الخمس الماضية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بداعي الإصابة.

يذكر أن رودريغيز، 30 عاماً، يعد من أبرز اللاعبين في منتخب كولومبيا، إذ بزغ مع الفريق في كأس العالم 2014 وقاده للتأهل إلى ربع النهائي، لينتقل عقب البطولة من موناكو الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة كبيرة بلغت قيمتها 75 مليون يورو، ولعب مع «الملكي» ثلاثة مواسم، ثم انتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني لمدة موسمين على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل في 2020 من دون مقابل إلى إيفرتون الإنجليزي، ومنه إلى الريان القطري.

• لاعب ريال مدريد الإسباني السابق لم يشارك مع الريان في الآونة الأخيرة.

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