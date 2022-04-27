مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة في ضيافة فرنسا اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يستضيف مضمار لاتست دو بوش الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة «بري دورمان» للفئة الثالثة لتحدي الأمهار والمهرات في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر.

ويقام المهرجان في نسخته الـ14، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويشارك في السباق، البالغة جائزته المالية 20 ألف يورو، ستة خيول، أبرزها «سلوى» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فوسي، وقيادة اوليفييه بيلييه، وحقق ابن «كالينو» المركز الأول في آخر مشاركة له.

وينافس على اللقب «عاجل» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، وسبق له الحلول في المركزين الرابع والخامس في سباقات الفئة الأولى، وهناك «ازمير دو كارير» ليحيى راشد المسروري، بإشراف توماس دوميلو، وقيادة الفارس غوليوم جود ـ جاي.

ويدخل بقوة إلى صلب المنافسة «ادلبار» لاكيور جولي اوكيل، بإشراف توماس دوميلو، وقيادة ايملين ريفولت، وهو غير مهزوم في آخر سباقين.

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