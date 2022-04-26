منتخب الإمارات يواجه عُمان ولبنان والكويت في شاطئية غرب آسيا لكرة القدم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جرت اليوم مراسم قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية لكرة القدم الشاطئية التي يستضيفها الاتحاد السعودي، في الفترة من 16 إلى 21 مايو المقبل، بمشاركة سبعة منتخبات هي "الإمارات، والسعودية، ولبنان، وفلسطين، والبحرين، والكويت وعُمان".

وتم توزيع المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، حيث أوقعت القرعة منتخب الإمارات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكويت، ولبنان وعُمان، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية، البحرين وفلسطين.

ويفتتح منتخب الإمارات للكرة الشاطئية مشواره بمواجهة منتخب عُمان يوم 16 مايو، ثم يواجه منتخب لبنان يوم 17، ويختتم دور المجموعات بلقاء منتخب الكويت يوم 18 مايو.

ووفقاً للوائح البطولة، تلعب كل مجموعة مبارياتها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي ثم ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.

وبالمقابل ستلعب المنتخبات التي لم تتأهل للدور قبل النهائي مباريات تحديد المراكز من 5 إلى 7 بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

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