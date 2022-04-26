مباراة تجمع مشاهير الإمارات والهند 7 مايو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة AG Events عن تنظيم مباراة استعراضية في كرة القدم تجمع مشاهير من الإمارات مع مشاهير من الهند، ستقام على ملعب نادي شباب الأهلي في الممزر يوم السبت 7 مايو المقبل، وبأسعار تذاكر تبدأ من 50 درهماً.

يقود فريق الإمارات نصر النيادي، ولاعبون سابقون مثل بخيت سعد ومحمد قاسم، بالإضافة إلى بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل عبدالعزيز بن باز وكريس فيد. فيما يقود فريق مشاهير الهند الكابتن أبهيشيك باتشان، بالإضافة إلى رانبير كابور، واللاعب كارتيك أريان، وشخصيات أخرى.

وقال نصر النيادي في بيان صحافي: «يسعدنا استضافة مباراة نادي كل النجوم في دبي، وذلك من أجل الإسهام في إحدى القضايا النبيلة، إن كرة القدم هي إحدى الرياضات التي تجمع الناس معاً، وبغض النظر عن الفريق الفائز في نهاية المباراة، فإن الشيء الأكثر أهمية هو تحقيق الأهداف المنشودة، ونعد جماهيرنا بأداء مميز».

من جانبه، قال أيوش جوبتا، من شركة AG Events: «يسعدني جداً تنظيم مثل هذا الحدث المهم في دبي. كان لدي رؤية لتنظيم مثل هذه الفعالية الكبيرة في الإمارات لفترة من الزمن، والآن تمكنا من تحقيقها على أرض الواقع في ملعب كرة القدم».

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