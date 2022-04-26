العين يهزم الاتفاق ودياً تحت أنظار أروابارينا

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

اختتم فريق العين سلسلة مبارياته الودية بالفوز على الاتفاق السعودي 3-1، أول من أمس، على استاد خليفة بن زايد، وشهد حضور مدرب المنتخب الوطني، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

وأحرز أهداف «الزعيم» كل من: كايو كانيدو «3» والتوغولي لابا كودجو «9» والمغربي سفيان رحيمي «16»، في حين سجل للضيوف اللاعب، أمين يونس «65»، وكانت المواجهة هي الأخيرة بعد أن كان العين خاض مواجهتين، إذ فاز في الأولى غلف سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية بثلاثية نظيفة، قبل أن يكتسح منافسه فريق فورسان هيسبانيا المنتمي أيضاً لدوري الدرجة الثانية بنتيجة 7-صفر،

وكان مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، اعتمد التشكيلة الأساسية التي تألفت من: الحارس خالد عيسى، بندر الأحبابي، دانيلو أربوليدا، كوامي أتون، سعيد جمعة، يحيى نادر، أحمد برمان، سفيان رحيمي، كايو كانيدو، كرستيان جوانكا ولابا كودجو، فيما أجرى المدرب أربع تبديلات قضت بدخول كل من: محمد عباس وأندريا رادوفانوفيتش ومحمد عوض الله ومانع الشامسي.

وشهدت المباراة أهداء رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر الدرمكي، درعاً تذكارية إلى رئيس نادي الاتفاق السعودي، خالد الدبل.

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