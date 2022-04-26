شباب الأهلي يطلب «صدارة الثالثة» من فولاد في «أبطال آسيا»

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

يخوض شباب الأهلي مواجهة حاسمة عندما يلتقي مع فولاد خوزستان الإيراني في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال آسيا الساعة 12:15 ليلاً على استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة.

ويسعى «فرسان دبي» إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى دور الـ16 من البطولة القارية، إذ يمتلك شباب الأهلي في رصيده تسع نقاط في المركز الثاني، بينما يتصدر فولاد خوزستان المجموعة برصيد 11 نقطة، وتأهل بشكل رسمي الفريق الإيراني إلى ثمن النهائي، حتى في حال خسارته وتراجعه إلى المركز الثاني.

ويحمل شباب الأهلي على عاتقه استمرار ممثل لأندية الإمارات في دوري أبطال آسيا، بعدما ودّع المسابقة كل من الشارقة والجزيرة، ويأمل أن يواصل نتائجه الرائعة في مرحلة الإياب التي شهدت فوز الفريق على الغرافة القطري بثمانية أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة، وعلى آهال التركماني بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما تجاوز الفريق البداية غير الجيدة في مرحلة الذهاب، التي شهدت تعادله في ثلاث مباريات أمام كل من آهال وفولاد والغرافة بالنتيجة نفسها بهدف لكل فريق، بينما يراهن المدرب مهدي علي مواصلة لاعبي «فرسان دبي» تألقهم، خصوصاً بعدما شهدت مباراتا الفريق أمام الغرافة وفولاد توهج اللاعب الشاب حارب سهيل، واستعادة النجم الدولي عمر عبدالرحمن لجزء كبير من مستواه، إلى جانب تألق النجم الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، الذي أحرز خمسة أهداف، كما أن المهاجم النرويجي توماس أولسن انسجم مع الفريق، وبات من العناصر المؤثرة في خطة المدرب.

ويأمل شباب الأهلي أن يحقق الفوز على فولاد، حتى يتجنب الدخول في حسابات التأهل عبر أفضل ثلاثة أندية ستحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس لأندية غرب آسيا، والتي ستشهد منافسة قوية، خصوصاً أن الريان القطري يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، والقوة الجوية برصيد سبع نقاط في المجموعة الثانية، وشباب الأهلي برصيد تسع نقاط في المجموعة الثالثة، والتعاون السعودي برصيد سبع نقاط في المجموعة الرابعة، وناساف الأوزبكي برصيد ثماني نقاط في المجموعة الخامسة، وذلك قبل خوض الأندية مبارياتها في الجولة السادسة، في المقابل سيضمن «فرسان دبي» التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي في حال فوزه على فولاد الإيراني، ليتصدر الفريق المجموعة الثالثة. وفي حال تأهل شباب الأهلي إلى ثمن النهائي، سيحصل الفريق على فرصة جيدة لتدعيم صفوفه والمنافسة بقوة على اللقب، خصوصاً أن دور الـ16 سيقام يومي الثالث والرابع من فبراير 2023، بينما يقام دور الثمانية في السابع من فبراير من العام نفسه، ونصف النهائي في 10 فبراير، أما النهائي فسيقام بنظام الذهاب والإياب يومي 19 فبراير على أرض ممثل أندية غرب آسيا والإياب في 26 فبراير على ملعب ممثل أندية شرق آسيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news