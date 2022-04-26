«الرباط الصليبي» يُبعد عادل الحوسني عن الشارقة

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

أعلن نادي الشارقة، عبر صفحته الرسمية في «توتير»، أن الفحوص الطبية التي خضع لها حارس مرمى الفريق عادل الحوسني، أظهرت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، ويحتاج إلى تدخل جراحي، وذلك بعد الإصابة التي تعرّض لها خلال المباراة السابقة أمام فريق الهلال السعودي، ضمن دوري أبطال آسيا للأندية.

ويشكل غياب عادل الحوسني، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية في الفريق، ضربة كبيرة للفريق الشرقاوي، خصوصاً أن الحوسني قدم خلال الفترة الماضية مستويات فنية مميزة، أهلته للوجود في صفوف المنتخب الوطني.

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