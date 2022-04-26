«الشارقة الدولي للرياضات البحرية» يوزع وجبات إفطار

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، مبادرة مجتمعية لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين من أفراد الجمهور وسائقي مركبات الأجرة في مدينة الشارقة.

يأتي ذلك تزامناً مع «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف الـ19 من رمضان.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي حميد الكندي، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يجسد مسيرة العطاء والنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي بفضله أصبحت دولة الإمارات أيقونة العطاء والكرم.

وقال الكندي: «يعمل النادي من خلال هذه المبادرات على تعزيز روح الخير، وترسيخ قيم العطاء».

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