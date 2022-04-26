الفلبيني مارفن بطل «الشطرنج السريع» في مهرجان «رمضان العين»

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

توّج الدولي الفلبيني ماركوس مارفن، بلقب بطولة الشطرنج السريع في ختام منافسات مهرجان رمضان الدولي للشطرنج، الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

شارك في بطولة الشطرنج السريع 53 لاعباً ولاعبة من تسع دول. وحصد الدولي الفلبيني ماركوس مارفن 6.5 نقاط، وحل في المركز الثاني الدولي الفلبيني ديماركوت برصيد 6 نقاط، بينما فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية الدولي الفلبيني نيلمان لاجوتين برصيد 5.5 نقاط.

وفازت الإماراتية عائشة الشامسي بجائزة أفضل لاعبة (5 نقاط)، وفاز حمد ناصر الشامسي بجائزة أفضل لاعب إماراتي (5 نقاط)، وحصدت أمل فاضل الشامسي جائزة أفضل لاعبة إماراتية (4 نقاط)، وحصد غيث النعيمي جائزة أفضل لاعب عيناوي (5 نقاط)، وفازت موزة المعمري بجائزة أفضل لاعبة عيناوية (4 نقاط)، وحصدت شيخة عبدالله جائزة أفضل لاعبة مبتدئة، وفاز محمد الخميري بجائزة أفضل لاعب مبتدئ.

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