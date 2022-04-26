شباب الأهلي والوصل يحصدان «نصيب الأسد» في «المراحل السنية».. وغياب العين والوحدة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

حقق ناديا شباب الأهلي والوصل أربعة ألقاب لكل منهما في بطولات المراحل السنية، الذي نظمها اتحاد الكرة الموسم الحالي، وبلغت 15 بطولة بداية من دوري تحت 13 سنة (ج) حتى دوري تحت 21 سنة، إذ شهدت بطولات الاتحاد هذا الموسم اختلافاً في بعض المسابقات، التي أقيمت بنظام المجموعات في البداية، ثم تم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى فئات، وذلك بحسب نتائج الفرق في دور المجموعات وأيضاً الأعداد المشاركة.

ونجح فريق شباب الأهلي في حصد أربعة ألقاب خلال الموسم الحالي (دوري وكأس الشباب تحت 21 سنة، ودوري تحت 17 سنة - الفئة الأولى، ودوري تحت 14 سنة - الفئة الأولى)، وبنفس عدد البطولات حصدت أكاديمية الوصل أربعة ألقاب أيضاً (دوري 19 سنة - الفئة الأولى، ودوري 16 سنة - الفئة الأولى، ودوري 14 سنة - الفئة الثانية، ودوري الأشبال تحت 13 سنة).

ونجح نادي الإمارات في الفوز بلقبين هذا الموسم وهما: دوري الأشبال تحت 15 سنة (ب)، ودوري الأشبال تحت 13 سنة (ب)، وفازت أكاديمية النصر بلقب واحد هذا الموسم وهو دوري الأشبال تحت 15 سنة (أ)، كما فاز الجزيرة بلقب دوري تحت 19 سنة (الفئة الثانية)، وفاز نادي الشارقة بدوري تحت 17 سنة (الفئة الثانية) أيضاً، وحصد نادي خورفكان لقب بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة (الفئة الثانية)، وفاز الرمس بأصغر بطولات الاتحاد وهي بطولة دوري الأشبال تحت 13 سنة (ج).

ولم تنجح فرق العين والوحدة، وهما يتصدران دوري أدنوك للمحترفين، في الحصول على أي لقب بالمراحل السنية هذا الموسم، والذي اعتمد فيه اتحاد الكرة على تقسيم البطولات طبقاً لعدد الفرق واللاعبين الموجودين فيها، إذ قسمت الفرق في المرحلة الأولى إلى مجموعتين بدوري ذهاب وإياب، ثم بدأت المرحلة الثانية وهي دوري الفئات، وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين فئة أولى وثانية، طبقاً لنتائج الفرق في المرحلة الأولى من المسابقة.

ولجأ اتحاد الكرة إلى هذا النظام للتعامل مع طلبات الأندية والمراحل السنية، خصوصاً الصغيرة التي تشهد وجود أعداد كبيرة من اللاعبين في مختلف الفرق، ليتم السماح للأندية بتجربة كل اللاعبين في مختلف الفئات والمراحل السنية.

الفائزون في بطولات المراحل السنية

• شباب الأهلي 4 بطولات

• الوصل 4

• الإمارات 2

• النصر 1

• الجزيرة 1

• خورفكان 1

• الشارقة 1

• الرمس 1

عادل شاكري: نتائج أكاديمية النصر تطوّرت كثيراً

أعرب عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم مشرف أكاديمية الكرة بالنادي، عادل شاكري، عن سعادته بالموسم الرياضي الحالي لفريق النصر، على مستوى النتائج والعروض، وظهور عدد من اللاعبين القادرين على تكملة مشوارهم في المراحل السنية، وأيضاً الوصول إلى الفريق الأول بالنادي، مشيراً إلى أن المكسب الحقيقي لأكاديمية الكرة في ختام الموسم هو عدد اللاعبين الذين صعدوا إلى الفريق الأول، وتمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات وليس تحقيق بطولة فقط.

وقال عادل شاكري، لـ«الإمارات اليوم»: «الموسم الحالي في نادي النصر أفضل من المواسم السابقة، ودائما أقول إنه جميل الفوز بالبطولات في المراحل السنية، والأجمل أن يتم تصعيد لاعبين إلى الفريق الأول، وهو فوزنا الحقيقي بخلق لاعبين قادرين على الفوز في الفريق الأول والمنتخب الأول، ونتائج النصر كانت جيدة هذا الموسم في مختلف البطولات، وكنا ننافس في أكثر من مسابقة».

وأضاف: «على مستوى اللاعبين الصاعدين نجحت أكاديمية النادي هذا الموسم في تصعيد لاعبين إلى الفريق الأول، منهم اللاعب المتميز محمد عبدالرحمن الذي وقع معه النادي عقداً، أخيراً، واللاعب المقيم جون كلو، إضافة إلى وجود قائمة النخبة من لاعبي المراحل السنية، وهي مجموعة مميزة من اللاعبين يتم التركيز عليهم من الموسم الماضي، من أجل إعدادهم للمستقبل ووجودهم في الفريق الأول خلال المواسم الثلاثة الماضية، ومنهم ثلاثة أو أربعة لاعبين سيتواجدون قريباً في الفريق الأول».

• حصد كل من شباب الأهلي والوصل 4 ألقاب خلال الموسم الحالي من أصل 15 بطولة.

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