بني ياس بطل فئتي الرجال والسيدات في كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أسدل الستار، مساء أول من أمس، على منافسات فئة الكبار في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتوج فريق بني ياس بطلاً لفئتي الرجال والسيدات.

وجرت مراسم تتويج الفائزين والفائزات باللقب وبالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور الشيخ هزاع بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد الظاهري، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي الثقافي العميد ناصر الكعبي.

وشهدت الجولة النهائية من المنافسات مشاركة أندية بني ياس، والوحدة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والعين، والجزيرة، وأكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777»، وفي فئة الرجال تمكن بني ياس من الفوز باللقب بعد تفوقه على الوحدة الذي حل ثانياً، والعين الذي احتل المركز الثالث. وعلى صعيد فئة السيدات، تمكن بني ياس أيضاً من إحراز اللقب، متفوقاً على الوحدة الذي حل وصيفاً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news