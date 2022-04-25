الوصل يُدحرج «الصقور» نحو الهبوط لدوري الدرجة الأولى

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

اقترب فريق الإمارات من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما تلقّى «الصقور» خسارته الـ16 بهزيمته أمام الوصل بثلاثة أهداف دون رد، أول من أمس، في الجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين، إذ تعقّد موقف فريق الإمارات بتوقف رصيده عند تسع نقاط في المركز الـ14 من لائحة الترتيب.

وبات «الصقور» يحتاج إلى الفوز في الجولات الخمس المقبلة إلى جانب عدم وصول الظفرة، الذي يمتلك في رصيد 18 نقطة، إلى 24 نقطة، والأمر نفسه بالنسبة إلى العروبة الذي يمتلك في رصيده 10 نقاط.

وسيلتقي الإمارات في الجولات الخمس المقبلة مع كل من بني ياس واتحاد كلباء والعروبة والشارقة وعجمان، بينما يلعب الظفرة مع كل من العين والوصل وشباب الأهلي والنصر والعروبة، أما العروبة فسيخوض ست مباريات بعدما تم تأجيل مباراته أمام الشارقة في الجولة الـ21 لمشاركة «الملك» في دوري أبطال آسيا، كما يلعب الفريق مع كل خورفكان وبني ياس والإمارات والوصل والظفرة.

من جهته، أبدى مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، سعادته بالفوز الذي حققه «الإمبراطور»، لافتاً إلى أنه يتمنى أن تكون المباراة أكثر مثالية، رغم الفوز الكبير الذي حققه «الفهود» بثلاثة أهداف دون رد. وقال هيلمان في مؤتمر صحافي، إن «الفريق لعب مباراة كبيرة، وقدم اللاعبون أداءً جيداً جداً، خصوصاً على المستوى التكتيكي والجهد البدني الذي بذلوه طوال اللقاء».

وأضاف: «التركيز كان جيداً، ولكن المباراة كان من الممكن أن تكون مثالية بصورة أكبر، خصوصاً أننا حصلنا على ست فرص وأحرزنا ثلاثة أهداف فقط، بعدما سيطرنا على مجريات المباراة».

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