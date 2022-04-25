شباب الأهلي يحمل آمال أندية الإمارات بالتأهل إلى ثمن نهائي «أبطال آسيا»

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

شهدت الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، تأكد خروج الجزيرة والشارقة من البطولة القارية، بينما عزّز شباب الأهلي آماله في التأهل إلى دور الـ16، ليحمل آمال أندية الإمارات في التقدم إلى الأدوار النهائية، وتحقيق حلم تكرار الإنجاز التاريخي عندما فاز العين باللقب الوحيد لأندية الإمارات في 2003.وواصل شباب الأهلي تألقه في مرحلة الإياب من دور المجموعات، بعدما حقق الفوز على آهال التركماني بهدفين مقابل هدف، بعدما كان تغلب بنتيجة كبيرة على الغرافة القطري بثمانية أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط، بينما يتصدر لائحة ترتيب المجموعة الثالثة فريق فولاد خوزستان الإيراني برصيد 11 نقطة.

وحصد «فرسان دبي» مكاسب عدة من الفوز في الجولتين الرابعة والخامسة، بعدما شهدتا تألق العديد من اللاعبين، أبرزهم ظهور النجم عمر عبدالرحمن بمستوى رائع، بينما برهن الأرجنتيني كارتابيا على أنه من أفضل صفقات فترة الانتقالات الشتوية في الإمارات، بعدما أحرز هدفين مع الفريق في دوري أدنوك للمحترفين، بينما ينافس على صدارة لائحة هدافي أبطال آسيا برصيد خمسة أهداف، خلف لاعب الدحيل، البرازيلي أدميلسون بستة أهداف، إذ تقمص كارتابيا دور المنقذ للفريق بإحرازه هدف التعادل أمام فولاد في الجولة الثانية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبالطريقة نفسها أمام الغرافة في الجولة الثالثة، قبل أن يحرز مجدداً في مرمى الفريق القطري هدفين في الجولة الرابعة وأخيراً أحرز هدفاً في مرمى آهال التركماني في الجولة الخامسة.

ويترقب شباب الأهلي نتائج الجولة السادسة التي تقام غداً، إذ يلتقي مع فولاد الإيراني، وتنحصر المنافسة بينهما على المركزين الأول والثاني، ويأمل شباب الأهلي أن يحقق الفوز والصدارة، لاعتبارات عدة، أبرزها تجنب الدخول في حسابات التأهل إلى دور الـ16 عبر نتائج أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس لمنطقة غرب آسيا.

وفي الوقت نفسه يسعى من خلال تحقيق الصدارة إلى تجنب الدخول في صدام مبكر مع حامل لقب النسخة الماضية الهلال السعودي، إذ يتصدر الأخير المجموعة الأولى ويعد المرشح الأبرز لحسم الصدارة، وفي حال تصدر «فرسان دبي» مجموعته سيلتقي مع الريان القطري في ثمن النهائي.

في المقابل، أهدر الجزيرة آخر فرصة له في التأهل إلى دور الـ16، بعدما خسر بطريقة درامية أمام القوة الجوية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت القاتل بالجولة الخامسة من المجموعة الثانية، ليتوقف رصيده عند أربع نقاط.

ولم يقدم حامل لقب دوري المحترفين ما يشفع له بالتأهل، بعدما خسر في الجولتين الأولى والثانية أمام القوة الجوية والشباب السعودي، رغم الفوز على مومباي سيتي الهندي في الجولة الثالثة، لكنه أهدر نقطتين بالتعادل مع الفريق نفسه في الجولة الرابعة، قبل أن يخسر أمام القوة الجوية وتصبح مواجهته أمام الشباب في الجولة السادسة دون فائدة.

وبالطريقة نفسها ودّع الشارقة المسابقة، قبل خوض مباراته، أول من أمس، أمام الهلال السعودي، في المجموعة الأولى، وذلك عقب فوز الريان القطري على استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف دون رد في الوقت القاتل، بينما أهدر «الملك» تقدمه بهدفين على الهلال، وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما ليرفع الشارقة رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث. وسيلتقي الشارقة في الجولة السادسة مع دوشنبه، في مباراة لأداء الواجب.

• الشارقة والجزيرة ودّعا مبكراً من الدور الأول، بعد حلول «الملك» ثالثاً في المجموعة الأولى، والجزيرة ثالثاً أيضاً في «الثانية».

• شباب الأهلي يسعى إلى الفوز على فولاد وتصدر مجموعته، لتجنب أي حسابات معقدة.

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