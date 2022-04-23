الوصل يدفع "الصقور" نحو دوري الدرجة الأولى

المصدر: أحمد طارق- دبي

فاز الوصل على الإمارات بثلاثة أهداف دون رد على استاد الوصل في زعبيل بالجولة الـ 21 من دوري أدنوك للمحترفين، ليتعقد موقف "الصقور" ويقترب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما توقف رصيده عند تسع نقاط في المركز الـ 14 بينما رفع "الإمبراطور" رصيده إلى 29 نقطة وتقدم إلى المركز السادس.

وشهد الشوط الأول أفضلية من جانب الوصل الذي سيطر على وسط الملعب، وهدد مرمى "الصقور" بأكثر من كرة خطرة أبرزها تسديدة من علي صالح مرت بجوار القائم (8)، بينما كاد البرازيلي جيفرسون دوغلاس أن يحرز الهدف الأول في مناسبتين، الأولى عندما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء خرجت إلى ركلة ركنية، والثانية عندما لعب ركلة ركنية مباشرة باتجاه المرمى وكادت أن تخدع الحارس علي صقر الذي أخرج الكرة إلى ركلة ركنية مجدداً (25).

وفي الدقيقة 42 أحرز الأوروغوياني ميشيل أراوخو الهدف الأول للوصل بعدما تلقى كرة عرضية من البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا، ووصلت إلى أراوخو الذي سدد كرة قوية لم يتمكن الحارس علي صقر من التصدي لها، قبل أن يضيف جيفرسون دوغلاس الهدف الثاني من تمريرة جميلة لعبها النيجيري موفتاو أولابي وسدد دوغلاس الكرة في المرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وواصل "الإمبراطور" أفضليته في الشوط الثاني وأهدر علي صالح فرصة إضافة الهدف الثالث بعدما لعب دوغلاس كرة عرضية وقابلها صالح بتسديدة قوية علت العارضة (55).

وفي الدقيقة 75 حصل الوصل على ركلة جزاء بعدما تعرض جيلبيرتو أوليفيرا للعرقلة داخل منطقة الجزاء، وسدد علي صالح الكرة بنجاح في المرمى مضيفاً الهدف الثالث (77) لتنتهي المباراة بفوز الوصل.

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