رسمياً.. الجزيرة يودع دوري أبطال آسيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

ودع الجزيرة اليوم مسابقة دوري أبطال آسيا بعدما خسر أمام القوة الجوية العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد الملك فهد الدولي في الرياض في مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، ليتوقف رصيد "فخر أبوظبي" عند 4 نقاط، ويرفع القوة الجوية رصيده إلى 7 نقاط.

وسيطر فريق القوة الجوية على مجريات اللعب، في الدقائق الخمس الأولى، وأحرز إبراهيم بايش الهدف الأول بعدما تلقى كرة عرضية لبعها حسين جبار وقابلها بايش برأسه في المرمى على يمين الحارس علي خصيف (6).

وكاد علي خصيف أن يتسبب في دخول مرماه هدفاً بطريقة غريبة بعدما حاول مراوغة مهدي بوكاس وارتطمت الكرة بلاعب القوة الجوية وكادت أن تدخل المرمى ولكن الكرة لمست خصيف وخرجت إلى خارج الملعب (26).

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