الجزيرة يطلب «المستحيل الممكن» أمام القوة الجوية

المصدر: معاذ كمبال ■ الرياض

يبحث فريق الجزيرة عن تصحيح المسار في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة، حين يصطدم بفريق القوة الجوية العراقي الساعة 21:15 مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، في لقاء سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة لـ«فخر أبوظبي»، لتعزيز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى دور الـ16.ولا بديل أمام الجزيرة سوى الفوز، ما يعزز حظوظه في التأهل، ولو عن طريق أفضل الثواني، ورفع رصيده إلى سبع نقاط بالمركز الثاني مباشرةً، والدخول في صلب المنافسة على الصعود، في حين ستكون الخسارة بمثابة الوداع رسمياً.

ويتصدر الشباب السعودي برصيد 10 نقاط، وبات قريباً من حسم التأهل المباشر كأول المجموعة، فيما يحتل الجزيرة المركز الثاني بأربع نقاط، ومومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي على التوالي برصيد النقاط نفسه، لكن بفارق الأهداف، ما يجعل باب المنافسة مفتوحاً على مصراعيه. ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

وتحسن أداء الفريق في الجولة الماضية أمام مومباي سيتي بشكل واضح، رغم تعادله السلبي، وظهر اللاعبون بلياقة بدنية جيدة، وكانوا الأفضل طوال وقت اللقاء، لكن الفريق لم يستثمر الفرص التي أتيحت له خلال شوطي المواجهة.

ويفتقد الفريق جهود الثنائي محمد العطاس، والصربي ميلوش كوسانوفيتش، لكن المدرب الهولندي مارسيل كايز، وجد البديل المناسب، خصوصاً في خط الدفاع، إذ تألق اللاعب نواف ضاوي، الذي شارك بديلاً للعطاس، وهو ما يجعله الخيار المناسب لبداية مواجهة اليوم أيضاً.

• يتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

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