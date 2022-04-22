اتحاد كلباء والنصر.. مواجهة «تحسين مراكز»

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

يستضيف ملعب كلباء عند الساعة الـ10 من مساء اليوم لقاء اتحاد كلباء وضيفه النصر ضمن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، في مباراة شعارها «تحسين المراكز والاقتراب من منتصف الترتيب»، إذ يبلغ رصيد «العميد» 25 نقطة في المركز التاسع، بينما يحتل «النمور» المركز العاشر بـ23 نقطة.

ويخوض الفريقان المباراة من دون أي إصابات مؤثرة مستفيدان من توقف إقامة المباريات الرسمية وشفاء معظم اللاعبين الأساسيين.

ويدخل اتحاد كلباء المباراة بقيادة مدربه الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، منتشياً من نتيجة آخر مباراة التي فاز بها على العروبة بهدف نظيف، بينما يتطلع النصر بقيادة مدربه المواطن سالم ربيع، لقيادته للفوز بعد أن تعرّض للخسارة في آخر مباراة مع الشارقة بهدفين نظيفين. ويعول اتحاد كلباء على أكثر من لاعب مميز، منهم عبدالسلام محمد وسلطان عادل والنمساوي زولج، بينما من جانب النصر طارق أحمد وكارفالهو وضياء سبع وأكثر من لاعب مميز، على الرغم من اعتماد النصر على الأداء الجماعي.

وتشير المواجهات المباشرة بين الفريقين إلى تفوق «العميد» بسبعة انتصارات مقابل أربعة لـ«النمور» وتعادلين.

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