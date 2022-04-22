240 مليون يورو ورحيل 12 لاعباً لإعادة بناء «مان يونايتد»

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

كشفت صحف إنجليزية، أمس، منها «ميرور»، أن المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، الهولندي تن هاغ، الذي سيتولى المهمة مكان الألماني رانجنيك، بمجرد نهاية الموسم الجاري، يخطط للتخلص من 12 لاعباً دفعة واحدة، عدد منهم لا يريد التجديد لهم، وآخرون يريد منهم حزم حقائبهم والرحيل.

وكان «مان يونايتد» تعرض لهزيمة مذلة جديدة على يد ليفربول قبل يومين، ما ضاعف من الضغوط على إدارة يونايتد، وتم التواصل مع المدرب الجديد، الذي أعلن أمس الاتفاق معه رسمياً، وحصل على ميزانية للتعاقدات تصل إلى 240 مليون يورو، من أجل مشروع إعادة بناء الفريق.

وتبين أن اللاعبين المعنيين بالرحيل، المنتهية عقودهم مثل الفرنسي بول بوغبا والصربي ماتيش وجيسي لينغارد وكافاني وخوان ماتا ولي غرانت، وكذلك لاعبون آخرون على غرار أرون بيساكا وإيريك بايلي وفيل جونز وألكس تيليس وأنطوني مارسيال وماركوس راشفورد.

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