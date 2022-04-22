«غولدسبير» و«فرانز ستراوس» يحملان راية «غودولفين» في «كلاسيك تريال» البريطاني

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تدفع «غودولفين» بالمهرين «غولدسبير» و«فرانز ستراوس»، للمنافسة على لقب سباق «كلاسيك تريال»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» لمسافة 2000 متر عشبي، ويجري اليوم على مضمار «سانداون بارك» البريطاني.

ويسعى «غولدسبير»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، في افتتاح مشاركاته بعمر الثلاث سنوات، إلى تحقيق انتصاره الثالث في عالم السباقات، والثاني له ضمن سباقات «جروب 3»، بعد أن استهل مسيرته سبتمبر الماضي بالفوز على ذات مضمار «سانداون بارك» في سباق للخيول المبتدئة بفارق 6.5 أطوال عن أقرب منافسيه، واتبعه في شهر أكتوبر بتحقيق الفوز على مضمار «نيوماركت» في سباق «غودولفين فلاينغ ستارت زتلاند ستيكس» المخصص لخيول «جروب 3»، وجرى لمسافة 2000 متر عشبي.

ويخوض «فرانز ستراوس»، بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، منافسة على مستوى أعلى، بعد فوزه على مسافة الميل 1600 متر في «نيوكاسل» ديسمبر الماضي.

ويمثل سباق «كلاسيك تريال» محطة مهمة تجهز خيول «غودولفين» للاستحقاقات الكبرى، بالصورة ذاتها لنسخة العام الماضي التي سجلت حلول خيول الشعار الأزرق في هذا السباق بالمركزين الثاني والثالث، مع «أديار» الذي توج لاحقاً بطلاً لسباقي «الداربي» و«كنغ جورج» البريطانيين، ضمن «جروب1»، و«يبير» الذي حل ثالثاً في «كلاسيك تريال» 2021، قبل أن يعلن عن نفسه بطلاً للسباقات الأميركية «جروب 1» بانتزاع لقبي «جوكي كلوب داربي» و«بريدز كب تيرف».

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