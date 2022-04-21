أسئـلـة سلطان عادل: هدفي اللعب في مانشستر سيتي.. وأعتز بنصيحة والدي

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

يعتبر لاعب اتحاد كلباء، سلطان عادل، أحد أصغر اللاعبين الذين انضموا لتمثيل المنتخب الأول، حيث يبلغ عمره حالياً 17 سنة و11 شهراً، بعد أن تم استدعاؤه أخيراً للمنتخب، إذ خاض أول مباراة رسمية أمام العراق في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعد تألقه مع «النمور» في دوري المحترفين.

وفي حديثه مع «الإمارات اليوم» قدم سلطان عادل الشكر لمدربه ووالده لاعب المنتخب الوطني في التسعينات عادل محمد، ولاتحاد الكرة ولنادي اتحاد كلباء الذي رعاه ودعمه منذ الصغر، مؤكداً أن أحد أهدافه في المستقبل القريب هو اللعب في الدوري الإنجليزي، وتحديداً في صفوف مانشستر سيتي، وتالياً نص الحوار.

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