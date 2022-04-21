الهندي ساجان بطل الكلاسيك في «شطرنج العين»

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

توّج الدولي الهندي أبيل ساجان بلقب بطولة العين كلاسيك للمصنفين ضمن منافسات مهرجان رمضان الدولي للشطرنج الذي ينظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية. وحضر حفل ختام بطولة الكلاسيك وتوّج الفائزين، سعيد البلوشي، المدير التنفيذي للشؤون الإدارية لنادي العين للشطرنج. وحصد الهندي أدفاي دينجاري لقب بطولة العين الكلاسيك لغير المصنفين برصيد سبع نقاط، يليه الإماراتي عبدالله الشعالي برصيد ست نقاط، بينما حل الإماراتي إسماعيل محمد البلوشي في المركز الثالث. وأقيمت بطولة الكلاسيك للشطرنج على مدار سبعة أيام طبقاً للنظام السويسري من سبع جولات.

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