«أبيض الشواطئ» يختتم معسكره الإعدادي بعد خوض 6 مباريات ودية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتم منتخب الكرة الشاطئية، أول من أمس، محطة إعداده الثانية، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها السعودية من 16 إلى 21 مايو المقبل، بمشاركة سبعة منتخبات، هي: الإمارات، السعودية، لبنان، فلسطين، البحرين، الكويت، وعُمان.

وخاض المنتخب في المحطة الإعدادية ست مباريات دولية ودية أمام لبنان وسويسرا، حيث فاز على لبنان في الودية الأولى (4 – 3)، وخسر في الثانية والثالثة (4 – 5) و(4 – 7) على التوالي، وأمام سويسرا خسر في أول مواجهتين (6 – 7) و(4 - 7)، بينما حقق الفوز في الثالثة (4 – 1).

وكانت الفرصة أمام الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني راميرو أماريللي لتجربة أكبر عدد من اللاعبين ضمن قائمة الـ23، التي تضم: وليد المحمدي، محمد الجسمي، هيثم الكعبي، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، كمال علي، هشام منتصر، علي المحمدي، أحمد ملاحي، حميد جمال، حسن الحمادي، سعيد عيد، راشد عيد، عبدالله درقاني، عبدالله عباس، بطي عبدالحسين، جمال محمد، حسين علي، عبدالله الشاري، حسن عبدالله، حريز علي، وحسين حمزة.

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