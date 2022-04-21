أروابارينا يكشف برنامج إعداد المنتخب لملحق المونديال اليوم

المصدر: منصور السندي ■ دبي

وجّه اتحاد كرة القدم الدعوة إلى وسائل الإعلام لحضور المؤتمر الصحافي، الذي سيعقد بمقر الاتحاد عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم، إذ ينتظر أن يقوم مدرب المنتخب الوطني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، خلال المؤتمر بالكشف رسمياً عن خارطة طريق والبرنامج والتفاصيل الكاملة بشان إعداد المنتخب لمباراته المرتقبة في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022 أمام المنتخب الأسترالي، المقررة في السابع من يونيو المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، علماً أن اتحاد الكرة لم يكشف حتى الآن رسمياً عن برنامج إعداد المنتخب، على الرغم من عقده سلسلة من الاجتماعات المتواصلة، وكذلك لجنة المنتخبات الوطنية ورابطة المحترفين، في إطار وضع برنامج متكامل لتجهيز «الأبيض» للاستحقاق المرتقب.

وسيلتقي الفائز في المباراة بمنتخب بيرو في 13 يونيو المقبل في مباراة فاصلة سيتأهل الفائز فيها مباشرة إلى كأس العالم.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أنه بطلب من مدرب المنتخب قام بتعديل مواعيد المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة بين الشارقة والوحدة لتقام يوم 27 مايو المقبل بدلاً من 11 منه، كما كان مقرراً سابقاً، فيما أعلنت رابطة المحترفين من جانبها إجراء تعديل في الجولات الخمس الأخيرة لدوري المحترفين، بحيث ينتهي الدوري في 23 مايو المقبل بدلاً من 27 منه كما كان مقرراً سابقاً، وذلك لإتاحة الفرصة للمنتخب الوطني للإعداد الجيد للمباراة المرتقبة أمام أستراليا.

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