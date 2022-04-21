صفوف الظفرة تكتمل قبل لقاء الوحدة بعودة الغاني ليوناردو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تلقى مدرب فريق الظفرة، المغربي بدر الدين الإدريسي أخباراً سارة من الجهاز الطبي للفريق، باكتمال جاهزية مدافع الفريق المقيم، الغاني ليوناردو أوفورو، وإمكانية مشاركته أساسياً في المواجهة التي تنتظره يوم غد أمام الوحدة، ضمن الجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد أن كان اللاعب قد غاب عن صفوف «فارس الظفرة» لأكثر من 3 أسابيع بداعي الإصابة.

وذكر مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن صفوف الفريق باتت مكتملة بعد عودة اللاعب الغاني ليوناردو، الذي كان يعاني الإصابة، وأن المدرب بدر الدين الإدريسي سيدخل مواجهة يوم الجمعة بتشكيلة متكاملة، وأن عيادة النادي لا يوجد فيها أي لاعب تحت العلاج في الوقت الحالي، بعد اكتمال جاهزية ليوناردو أوفورو. ويحتل الظفرة المركز الـ12 برصيد 18 نقطة، وتنتظره مواجهات صعبة للغاية، خصوصاً أن خمساً من أصل مبارياته الست ستجمعه بأندية من العيار الثقيل، كونه سيواجه الوحدة، والعين، وشباب الأهلي، والنصر، والوصل، على التوالي، قبل أن يختتم الموسم بلقاء العروبة في الجولة الأخيرة.

• عيادة النادي لا يوجد فيها أي لاعب تحت العلاج في الوقت الحالي.

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