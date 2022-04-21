شباب الأهلي والشارقة يجدّدان الصراع اليوم على كأس السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تصل النسخة الـ15 من كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة إلى محطتها الختامية اليوم، حيث تقام المباراة النهائية الساعة العاشرة والربع مساءً بضيافة صالة نادي الوصل في دبي، يلتقي فيها شباب الأهلي مع الشارقة في النهائي الثالث على التوالي. ويسعى «فرسان دبي» لتحقيق ثلاثية الموسم عقب تتويجهم بالدوري، وكأس رئيس الدولة، وإضافة لقب سادس في بطولة اليوم، فيما يأمل «الملك» الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، وإضافة لقبهم الثاني بالموسم الجاري، بعد تتويجهم في سبتمبر الماضي بلقب كأس الاتحاد.

كما تقام في التاسعة و45 دقيقة، وعلى صالة نادي شباب الأهلي، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي تجمع الوصل مع جاره النصر.

ويعوّل شباب الأهلي على صناع اللعب طلال سالم، والشقيقين سعيد ومحمد مبارك، بجانب لاعب الارتكاز قيس عمر، والأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وحامد عبداللطيف، ومن خلفهم المحترفان الأميركيان براندون تريشي، ونيكولاس مينراث.

وعلى الطرف الآخر، يعوّل الشارقة على لاعب الارتكاز جاسم محمد، وعلى الجناحين الخطرين عمر الخالد وراشد ناصر، وسرعة اختراقات محمود وسيم وصانع الألعاب حميد هاشل، ومن خلفهم الأميركي ألكسندر يونغ.

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