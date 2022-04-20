5 أسئلة عبدالله العاجل: «الصقور» تعرض لظروف لم يواجهها فريق في الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أكد مدير فريق الإمارات لكرة القدم، الحكم الدولي السابق عبدالله العاجل، أن الظروف التي تعرض لها «الصقور» في الموسم الحالي لم يواجهها أي فريق في دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أن الفريق لن يرفع الراية البيضاء وسيحاول البقاء في الأضواء وتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وقال العاجل في حوار أجرته معه «الإمارات اليوم»: «أبرز الظروف الصعبة تجسدت في البداية المتأخرة لفترة الإعداد التي أعقبت تشكيل مجلس الإدارة بأقل من ثلاثة أسابيع، إذ بدأنا فترة الإعداد والفرق الأخرى عائدة من معسكراتها الخارجية».

ويعد العاجل من أبناء نادي الإمارات، وتدرج في فرق المراحل السنية حتى وصل إلى الفريق الأول، ولعب ستة مواسم مع «الصقور»، ولكنه تعرض إلى إصابة قوية في مفصل القدم ليقرر بعدها الاعتزال والتوجه إلى مجال التحكيم، ووصل إلى القيادة الدولية قبل أن يقرر ترك المجال، والتوجه إلى العمل الإداري في ناديه الذي بدأ منه تعلم كرة القدم.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news