6 بطولات للشارقة في دوري الكاراتيه

المصدر: جوني جبور ■ دبي

هيمن نادي الشارقة الرياضي (للألعاب الفردية) على ألقاب ست من أصل سبع بطولات في الدوري العام للكاراتيه، ضمن منافسات «الكاتا» للفرق لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات والسيدات لموسم 2021-2022، التي أسدل الستار عنها أول من أمس، وأقيمت على مدار يومين على صالة نادي الشارقة (فرع الحزانة)، ونافست على ألقابها 10 أندية. وجاءت هيمنة نادي الشارقة بانتزاع لقب دوري «كاتا» الفرق في فئات الفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات والسيدات، فيما ذهب لقب دوري الاشبال لمصلحة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

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