«بوست» تكرم «دبي البحري» بعد نجاح «أوشن مان دبي» للسباحة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية درعاً تكريمية من مؤسسة (بوست)، الجهة المنظمة لبطولة «أوشن مان دبي» الدولية للسباحة في المياه المفتوحة، تقديراً للتعاون والدعم الكبير والمساندة اللوجستية التي قدمها النادي من أجل إنجاح الحدث. وكانت شواطئ أم سقيم في دبي شاهدة على الحدث الكبير الذي جرت أحداثه في شهر مارس الماضي، تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة من مختلف الجنسيات والأعمار، منهم 300 سباح وسباحة من المحترفين والمحترفات من خارج الدولة.

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