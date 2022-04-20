الشارقة وشباب الأهلي إلى نهائي كأس السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

ضرب فريقا السلة في ناديي الشارقة وشباب الأهلي موعداً، غداً، في نهائي مسابقة كأس نائب رئيس الدولة، بعد تخطيهما، أول من أمس، عقبة الدور نصف النهائي، بفوز «الملك» على النصر «93-87»، و«فرسان دبي» على الوصل «88-64».

كما سجل لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، فوز البطائح على الوحدة «77-67».

واحتاج الشارقة لضمان فوزه على النصر وضمان بطاقة التأهل للنهائي، إلى نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثاني بواقع «25-14 و26-22»، فيما لم يشفع لـ«العميد» بسط أفضليته على نتيجتي الربعين الثالث والرابع «26-22 و25-20»، التي لم تكن كافية له بالعودة بنتيجة المباراة.

بدوره، نجح شباب الأهلي في حجز موقعه بالنهائي، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الثالث بواقع «21-13 26-22 و29-9»، وليكتفي الوصل بنيل الأفضلية في الربع الرابع «20-12».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news