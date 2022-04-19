"الرابطة" تطرح تذاكر نهائي كأس المحترفين.. تعرف إلى الأسعار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين، عن طرح تذاكر المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين، التي ستجمع بين فريقي العين وشباب الأهلي، في الرابع من مايو المقبل، على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي، حيث ستتوفر التذاكر للجماهير بداية من اليوم الثلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني Platinumlist.net

وسيتم في المرحلة الأولى طرح تذاكر الدرجتين الأولى والثانية، بسعر 75 درهماً للدرجة الأولى و20 درهماً للدرجة الثانية، فيما سيكون دخول السيدات والأطفال تحت سن 16 عاماً مجانًا، وسيتم تسليم التذاكر لهذه الفئة في الملعب يوم المباراة عند شباكي التذاكر المخصصين لكل فريق.

ولجمهور العين ستكون الأقسام المخصصة له في الدرجة الأولى هي S01 وS02، والدرجة الثانية N02 وN03 وN04، ولجمهور شباب الأهلي في الدرجة الأولى، الأقسام S10 وS11، وفي الدرجة الثانية N06 وN07 وN08.

وتواصل الرابطة تحضيراتها المكثفة مع بدء العد التنازلي لهذه المباراة التي من المقرر أن تنطلق في الساعة 7:30 مساء يوم الرابع من مايو المقبل، في مواجهة قوية بين العين الساعي لحصد لقبه الثاني في المسابقة، وشباب الأهلي الساعي لتعزيز سجله القياسي باللقب السادس.

وتحرص الرابطة على تقديم الحدث بما يواكب النجاحات التي حققتها سابقاً، في جعل هذه المباريات النهائية مناسبة مجتمعية متكاملة، من خلال المبادرات والفعاليات المرافقة، بما يعكس الصورة المشرقة لمسابقات المحترفين، التي تواصل النمو والتفوق على كافة الأصعدة التنظيمية والفنية وغيرها.

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