«فلاي دبي» تطرح عروضاً إلى 10 وجهات سياحية

طرحت شركة «فلاي دبي» عروضاً على أسعار تذاكر السفر ذهاباً وإياباً إلى 10 وجهات سياحية، بأسعار تبدأ من 1310 دراهم للدرجة السياحية، و8000 درهم لدرجة الأعمال، ووفقاً لشروط العروض، يتعيّن الحجز والسفر بحلول 31 أكتوبر 2026، فيما تخضع الأسعار الابتدائية لتوافر المقاعد وقابلية التغيير، وتطبق الشروط والأحكام الخاصة بالعروض.

وبحسب تفاصيل العروض، تبدأ أسعار التذاكر إلى العاصمة الأذرية باكو من 1310 دراهم للدرجة السياحية، و10 آلاف درهم لدرجة الأعمال، فيما تبدأ الأسعار إلى مدينة إسطنبول التركية من 1800 درهم للدرجة السياحية، و12 ألفاً و260 درهماً لدرجة الأعمال.

وتشمل الوجهات الأخرى العاصمة التايلاندية بانكوك، بأسعار تبدأ من 2610 دراهم للدرجة السياحية، و10 آلاف و542 درهماً لدرجة الأعمال، فيما تبدأ أسعار وجهة كرابي في تايلاند من 1808 دراهم لـ«السياحية» و12 ألفاً و252 درهماً لـ«رجال الأعمال».

أما أسعار الرحلات إلى جزر المالديف فتبدأ من 2205 دراهم للدرجة السياحية، و10 آلاف و177 درهماً لدرجة الأعمال، في حين تبدأ الأسعار إلى العاصمة التشيكية براغ من 2417 درهماً لـ«السياحية»، و12 ألفاً و895 درهماً لـ«رجال الأعمال». كما تشمل الوجهات، العاصمة الهنغارية بودابست، بأسعار تبدأ من 2900 درهم للدرجة السياحية، و15 ألفاً و125 درهماً لدرجة الأعمال.

وتضم قائمة الوجهات أيضاً العاصمة الجورجية تبليسي بأسعار تبدأ من 1677 درهماً للدرجة السياحية، و8000 درهم لدرجة الأعمال، بينما تبدأ الأسعار إلى العاصمة البلغارية صوفيا من 2705 دراهم للدرجة السياحية، و13 ألفاً و335 درهماً لدرجة رجال الأعمال، فيما تبدأ أسعار «السياحية» إلى زنجبار من 2209 دراهم، ولرجال الأعمال تبدأ من 8225 درهماً.

وتشمل الوجهات المطروحة خيارات متنوعة بين مدن ذات معالم تاريخية ومعمارية، ووجهات شاطئية وطبيعية، ما يتيح للمسافرين الاختيار بين الرحلات الحضرية والعطلات الساحلية.