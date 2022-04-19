الشارقة يطلب البطاقة الآسيوية الثانية أمام الريان

المصدر: منصور السندي ■ دبي

يلتقي فريق الشارقة نظيره الريان القطري مجدداً عند الساعة 21:15 من مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بلقاء الإياب ضمن الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا للأندية التي تستضيفها السعودية، وذلك بعدما كانا قد تواجها في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويأمل الشارقة هذه المرة فك شيفرة الفريق القطري وتحقيق الفوز عليه والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي في البطولة، بعدما كشف أوراقه خلال اللقاء السابق الذي جمعهما، علماً أن الهلال يتصدر ترتيب فرق المجموعة دون خسارة حتى الآن، وبات الأقرب إلى حسم بطاقة التأهل الأولى عبر تصدّر المجموعة بعدما فاز في الجولة الثالثة على استقلال دوشنبيه الطاجيكي بهدف نظيف، محققاً بذلك العلامة الكاملة تسع نقاط.

ويتصارع الشارقة والريان القطري بقوة على المركز الثاني في هذه المجموعة، بعد تساويهما في النقاط، ولذلك فإن هذه المباراة تعد حاسمة بالنسبة لكليهما في حسم مصير التأهل للدور المقبل عبر بوابة المركز الثاني، بعدما انفرد الهلال السعودي حامل اللقب بصدارة المجموعة.

ويتطلع الفريق الشرقاوي الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد أربع نقاط إلى تحقيق فوزه الثاني في هذه البطولة والوصول إلى النقطة السابعة.

وكان الشارقة قد استهل مشواره في هذه البطولة بالخسارة أمام الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز على الاستقلال الطاجيكي في الجولة الثانية 2-1 ويتعادل مع الريان 1-1 في الجولة الثالثة.

ويتسلح الشارقة لهذه المواجهة بأوراقه الرابحة، ممثلة في عودة البرازيلي كايو لوكاس، بجانب مواطنه بيرنارد دوراتي والمهاجم الكنغولي بن مالانغو.

وسعى الجهاز الفني للشارقة، بقيادة المدرب الروماني كوزمين، إلى معالجة النقاط السلبية في صفوف الفريق التي تسببت في عدم فوزه في المباراة السابقة وفي الوقت ذاته تعزيز الجوانب الإيجابية ونقاط القوة في صفوفه، بعدما قرأ الفريق القطري جيداً وتعرف إلى نقاط القوة والضعف في صفوفه خلال المواجهة الماضية التي جمعتهما.

في المقابل، يحتل الريان القطري المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة برصيد أربع نقاط.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الهلال: 9 نقاط.

2- الشارقة: 4 نقاط.

3- الريان: 4 نقاط.

4- استقلال دوشنبيه: دون نقاط.

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