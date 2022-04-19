منتخب القوس والسهم يستعد لإصابة الهدف الآسيوي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يواصل منتخب الإمارات للقوس والسهم تدريباته على ملعب نادي الشارقة بالحزانة، بإشراف المدربة اللاتفية ألينا لابسينا، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للقوس والسهم المقررة في 12 مايو المقبل بمدينة السليمانية العراقية.

وتضم قائمة المنتخب التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة سعيد مصبح الكعبي، ثمانية لاعبين بجانب المدربة ألينا لابسينا، ومدير الفريق مطر الراشدي، وإدارية المنتخب عائشة المهيري، وتتكون القائمة من: عائشة آل علي ومها الحوسني وعائشة المنصوري وفاطمة محمد وأيوب قاسم وعبيد الحمادي وعبدالله الكتبي وسلطان الكتبي.

يذكر أن سعيد مصبح الكعبي، سيترأس البعثة ويرافقة عادل الحمادي مدير المنتخبات باتحاد القوس والسهم، الذي حضر التدريبات ونقل تحيات رئيس الاتحاد للاعبين وطالبهم ببذل أقصى جهد، لتمثيل الدولة بشكل مشرف في المحفل القاري، الذي يأتي بعد المشاركة الناجحة لمنتخب الناشئين في البطولة العربية الثانية التي أقيمت في موريتانيا الشهر الماضي، والتي حصل فيها المنتخب على 24 ميدالية منها 10 ذهبيات.

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