الجزيرة يسقط في فخ مومباي الهندي.. وحظوظه «الآسيوية» تتقلص

المصدر: معاذ كمبال ■ الرياض

سقط فريق الجزيرة في فخ التعادل السلبي في مواجهة منافسه مومباي سيتي الهندي في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليتقاسم الفريقان النقاط، في مباراة أضاع فيها «فخر أبوظبي» ثلاث فرص حقيقية للتسجيل، بينما تألق حارس مرماه علي خصيف في التصدي لهجمات مومباي.

وتقلصت حظوظ ممثل الإمارات في التأهل للدور الثاني، إذ رفع رصيده إلى أربع نقاط محافظاً على المركز الثالث بعد أربع جولات، فيما أضاف مومباي كذلك النقطة الرابعة في المركز الأخير، لكن حظوظ الجزيرة أصبحت مرهونة بالفوز في الجولتين المقبلتين ليبقي على فرصته في التأهل عبر بوابة أفضل الثواني على أقل تقدير.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني، ولا يزال أمام الجزيرة فرصة حسم بطاقة التأهل عبر أفضل الثواني إذ في رصيده حالياً أربع نقاط مع تبقي جولتين فقط على نهاية مرحلة المجموعات.

وبالعودة للمباراة، ظهر الجزيرة بصورة أفضل من المباراة الماضية أمام المنافس ذاته التي كان قد حسمها لصالحه بهدف نظيف، لكن الفريق لم يستثمر الفرص.

ولاحت أمام الجزيرة فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 70 حينما تبادل برونو الكرة مع زميله ثولاني سيريرو لكن تسديدته مرت بجوار القائم، وكان حارس مرمى الجزيرة، علي خصيف أحد نجوم اللقاء إذ حافظ على نظافة شباكه بتألقه في التصدي لأكثر من فرصة خطرة.

وتنتظر فريق الجزيرة مواجهة صعبة في الجولة الخامسة في مواجهة القوة الجوية العراقي الجمعة المقبلة، على الملعب نفسه.

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