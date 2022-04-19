غوران: لا مفاوضات رسمية مع عجمان لتمديد عقدي.. يوجد «كلام ودي»

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

نجح المدرب الصربي غوران في قيادة فريق عجمان إلى المنطقة الدافئة في دوري أدنوك للمحترفين، حيث يقدم الفريق مستويات جيدة منذ ديسمبر الماضي.

ويحتل عجمان المركز التاسع في الدوري بعد مرور 20 جولة، وبات بعيداً عن حسابات المنافسة على اللقب أو الهبوط، بل يستطيع في المراحل المقبلة من المسابقة أن يحسّن مركزه في الترتيب النهائي. التقت «الإمارات اليوم» المدرب الصربي، الذي تحدث عن رؤيته للموسم الحالي مع عجمان، وطموحاته في الموسم المقبل، وآرائه في بعض القرارات التي اتخذتها رابطة المحترفين أخيراً لتطبيقها في المستقبل.

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