خورفكان يظفر بـ «سلة الكراسي المتحركة».. و«الإمبراطور» و«الجوارح» في نهائي «الطائرة»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

توّج فريق نادي خورفكان للمعاقين ببطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة، المقامة ضمن دورة ند الشبا الرياضية، بعد فوزه في نهائي البطولة، أول من أمس، على نادي الثقة للمعاقين بنتيجة 63-57، بعد مباراة مثيرة، إذ تقدم نادي الثقة للمعاقين خلال الأشواط الثلاثة الأولى بفارق بسيط، لكن لاعبي نادي خورفكان للمعاقين، تمكنوا من العودة في منتصف الشوط الرابع والأخير، وكان لهم التفوق على صعيد النقاط.

وعقب المباراة النهائية، كرّم أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، سعيد حارب، الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة كرة السلة بالكراسي المتحركة، وبحضور كل من: مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة ناصر أمان آل رحمة، والمدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية في هيئة الصحة بدبي الدكتور أحمد إبراهيم بن كلبان، ومدير الدورة حسن المزروعي.

وعلى الجانب الآخر يلتقي فريقا الإمبراطور والجوارح، عند التاسعة من مساء اليوم في نهائي الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وكان «الإمبراطور» تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على «فهود زعبيل» بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-18)، (25-21) و(25-19)، فيما ضمن «الجوارح» تأهله إلى النهائي بعد فوزه على فريق بن ثاني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بواقع (22-25)، (25-23)، (25-21) و(25-18).

وسبق للفريقين أن التقيا في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية، وفاز «الجوارح» في مباراة مثيرة بثلاثة أشوط مقابل شوطين جاءت تفاصيلها 25-20، 18-25، 25-23، 22-25 و15-8، وتصدّر «الجوارح» هذه المجموعة بتسع نقاط، وحل «الإمبراطور» ثانياً بسبع نقاط. وسيكون الجمهور على موعد مع سحوبات على جوائز قيّمة، أبرزها سيارة فورد إيدج مهداة من «الطاير للسيارات» أحد الرعاة الرئيسين لدورة ند الشبا الرياضية، وهي السيارة الرابعة التي تقدمها اللجنة المنظمة للجماهير، اذ قدمت دورة ند الشبا الرياضية من قبل ثلاث سيارات، هي: فورد توروس، فورد توروس 2022، وفورد سكيب 2022. كما اختتمت منافسات الفئة المتقدمة للرجال وفئة المبتدئين للرجال والفئة المتوسطة للسيدات في بطولة البادل تنس، إذ فاز الثنائي روبرتو رودريجوز وأنتونيو كاردونا توني بالمركز الأول في الفئة المتقدمة للرجال، بعد فوزهما على الثنائي سيرجيو إيكارجو الكورسيا وجابريل إيزابلتا فونت بنتيجة 6-2 و6-3، فيما حصل الثنائي تشافي دي بينيتو فاريل وجاكوبو بيريز سيندون جاكو على المركز الثالث بعد تسجيل انسحاب الثنائي خافيير جارسيا لوبيز ومارتن نوشيز.

وفي فئة المبتدئين للرجال فاز الثنائي زايد المهيري سيف وفارس المندوس بالمركز الأول بعد تغلبهما على الثنائي يوسف الفيلي ومروان خوري في المباراة النهائية بنتيجة 6-4 و6-4، وحقق الثنائي سيف بن عبود علي وحمد المازمي المركز الثالث، بعد تغلبهما على الثنائي عبدالله رفاعي وصامويل سانتا بوش بنتيجة 6-3 و6-7 و7-5. وفاز الثنائي أليسيا لوبيز آرياس ومالينا دي ليون جاكسون بفئة المتوسط للسيدات على حساب الثنائي جوادالو دي سان فليكس وكريستينا دي باز بنتيجة 6-0 و6-0، وحصل الثنائي فيينا هيرنانديز وتيسدال ماموي هابتيمير على المركز الثالث، بعد فوزهما على الثنائي فاطمة البلوشي وعلياء الصافي بنتيجة 6-1 و 6-0.

«إسعاف دبي» شريك استراتيجي للدورة

واصلت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وجودها في دورة ند الشبا الرياضية، إذ جددت رعايتها للدورة في نسختها التاسعة لتكون شريكاً استراتيجياً.

ووقّع عقد الاتفاقية أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، سعيد حارب، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة حسن الدراي.

وتحرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على دعم ورعاية دورة ند الشبا الرياضية منذ النسخة الأولى، من خلال كوادرها الطبية وسيارتها التي تقدم خدمات متكاملة للمشاركين في البطولات.

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