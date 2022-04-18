الرقم 3 يحفز شباب الأهلي لتحقيق الفوز

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

يسعى شباب الأهلي للتخلص من ملاحقة الرقم (3) له في مشاركته التاسعة بمسابقة دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي مجدداً مع الغرافة القطري في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة الساعة 12:15 على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويستفز الرقم (3) طموحات «فرسان دبي» لتحقيق الفوز الأول في النسخة الحالية من البطولة القارية، إذ لعب الفريق ثلاث مباريات في المجموعة الثالثة وحقق التعادل في المباريات الثلاث ويحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وأحرز شباب الأهلي ثلاثة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف، والمفارقة أن نتائج المباريات الثلاث انتهت بالنتيجة نفسها بالتعادل بهدف لكل فريق أمام أندية آهال التركماني وفولاد الإيراني والغرافة القطري.

ويأمل المدرب مهدي علي أن يتعلم فريق شباب الأهلي الدرس من الأخطاء التي ارتكبها في مباريات مرحلة الذهاب، خصوصاً من ناحية إهدار الفرص السهلة، ودخول مرمى الفريق أهداف من أخطاء فردية مؤثرة.

ورغم أن شباب الأهلي لم يحقق أي انتصار، لكن يراهن الفريق على أبرز الإيجابيات التي حصدها في المباريات الثلاث، وهي: «ردة الفعل» بعدما تأخر «فرسان دبي» في النتيجة في جميع المباريات، ورغم ذلك تمكن من إحراز التعادل في الوقت القاتل بالسيناريو نفسه في المباريات الثلاث، بعدما أحرز الأوزبكي عزيز غانييف هدف التعادل أمام آهال التركماني في الدقيقة 79، بينما أحرز الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا هدف التعادل أمام كل من فولاد والغرافة في الدقيقة نفسها الأولى من الوقت بدل الضائع من المباراتين.

ويخوض شباب الأهلي مباراته أمام الغرافة بهدف تعزيز حظوظه في تجاوز دور المجموعات، خصوصاً أن الفريق يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق الغرافة برصيد خمس نقاط متفوقاً بفارق الأهداف عن فولاد الذي يمتلك الرصيد نفسه في المركز الثاني، بينما يحتل آهال المركز الرابع برصيد نقطة واحدة حصل عليها من تعادله مع شباب الأهلي. ويراهن «فرسان دبي» على الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق بتجنب تلقي الخسارة أمام الغرافة بإحراز كارتابيا هدف التعادل في الوقت القاتل، ويأمل المدرب مهدي علي أن يقدم اللاعبون المستوى الذي ظهر به الفريق في الشوط الأول أمام المنافس القطري، إذ إن شباب الأهلي لعب أفضل 30 دقيقة له في المسابقة، وهدد مرمى الغرافة بأكثر من فرصة خطرة، كما وصلت نسبة استحواذ لاعبي شباب الأهلي على الكرة إلى أكثر من 75%، قبل أن يتراجع أداء الفريق خصوصاً في الشوط الثاني.

وستشهد المباراة غياب اللاعب سالمين خميس، بعدما حصل على الإنذار الثاني في المباراة الماضية أمام الغرافة، بينما حصل على بطاقة صفراء في الجولة الأولى أمام آهال التركماني.

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