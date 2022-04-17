فوز حتا ومصفوت والذيد في دوري الهواة

المصدر: محمد فاضل - دبي

فاز فريق حتا على ضيفه التعاون بهدفين مقابل لاشيء، بينما فاز الذيد على مضيفه الجزيرة الحمراء بهدفين مقابل هدف واحد. وفاز فريق مصفوت على مضيفه "جلف اف سي" بأربعة أهداف لهدف واحد ضمن منافسات الجولة 28 لدوري الدرجة الاولى، والتي اختتمت في ساعة مبكرة من اليوم الاحد، وبموجب هذه النتائج اصبح رصيد حتا 46 نقطة ومصفوت 29 والذيد 19، بينما تجمد رصيد "جلف اف سي" عند 24 نقطة والجزيرة الحمراء 27 والتعاون 19.

وتختتم الجولة اليوم باقامة اربع مباريات يلعب فيها العربي مع الحمرية ودبا الحصن مع دبا الفجيرة والبطائح مع الرمس والفجيرة مع "ستي".

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