خطأ فادح يحرم الشارقة الفوز على الريان في "أبطال آسيا"

المصدر: منصور السندي - دبي

حرم خطأ دفاعي فادح فريق الشارقة الفوز على الريان القطري، بعدما كان متقدما بهدف نظيف، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا للأندية، وسيلتقي الفريقان مجددا الثلاثاء المقبل في حين يلتقي في ذات المجموعة الهلال السعودي حامل اللقب مع فريق إستقلال دوشنبيه الطاجيكي. ورفع الشارقة والريان رصيدهما إلى أربع نقاط من أصل ثلاث مباريات خاضها كل منهما حتى الآن.

وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدما بهدف سجله البرازيلي بيرنارد دوراتي " 45"، قبل أن يتمكن ستيفين نزونزي من إعادة فريقه إلى أجواء المباراة بتسجيله هدف التعادل "65"، مستغلا خطأ دفاعي قاتل في المنطقة المحظورة.

وخاض الشارقة المباراة بنفس التشكيلة السابقة التي حقق خلالها الفوز على فريق إستقلال دوشنبيه الطاجيي باستثناء تغييرات طفيفة أبرزها غياب نجم الفريق المحترف البرازيلي كايو لوكاس وحل مكانه المحترف الغيني عثمان كامارا.

في الشوط الثاني أجرى مدرب الشارقة كوزمين تغييرات في تشكيلة الفريق بدخول كلا من عبدالله كاظم وسالم صالح بديلين لسيف راشد والكنغولي بن مالانغو لكن هذه التغييرات لم تفلح في محافظة الشارقة على تقدمه لينتهي اللقاء بالتعادل.

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