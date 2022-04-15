الجزيرة يدافع بقوة أمام هجمات مومباي.. ومبخوت يسجل هدف الفوز

المصدر: معاذ كمبال ■ الرياض

أنعش فريق الجزيرة حظوظه في التأهل للدور الثاني من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه الثمين على منافسه مومباي سيتي الهندي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، أمس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من المنافسة.

وسجل مهاجم الجزيرة، علي مبخوت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من علامة الجزاء ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط في مشوار المنافسة، بعد أن كان قد خسر أمام القوة الجوية العراقي 1-2، والشباب السعودي صفر-3.

واستبسل خط دفاع الجزيرة ومن خلفهم الحارس علي خصيف أمام الهجمات المتتالية لفريق مومباي الذي خاض معظم فترات الشوط الثاني في منطقة الجزيرة.

وهي المباراة الأولى التي يخرج فيها الجزيرة بشباك نظيفة، بعد أن استقبلت شباكه خمسة أهداف في مواجهتين بواقع هدفين أمام القوة الجوية وثلاثة في لقاء الشباب.

وستتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الاثنين المقبل على الملعب نفسه ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

• المباراة الأولى التي يخرج فيها الجزيرة بشباك نظيفة بعدما استقبل خمسة أهداف في مواجهتين.

• المواجهة بين الفريقين تتجدد الاثنين المقبل على الملعب نفسه ضمن الجولة الرابعة.

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