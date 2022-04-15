اتحاد كرة اليد ينظم دورة «عقلية البطل الرياضي»

المصدر: دبي ■ وام

تنظم لجنة المدربين في اتحاد الإمارات لكرة اليد دورة تدريبية بعنوان «عقلية البطل الرياضي»، الثلاثاء المقبل، بنظام الاتصال المرئي عن بُعد. ويشرف على الدورة عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رئيس لجنة المدربين، فيصل حسن الطواش، ويحاضر فيها المحاضر الدولي البحريني نبيل طه.

وأعلن الاتحاد في بيان له أن باب التسجيل مفتوح للاستفادة منها في بناء وتطوير عقلية اللاعبين الأبطال والنجوم، من أجل الحفاظ عليهم لأطول فترة ممكنة واستثمارهم في تحقيق الإنجازات، وتقديم القدوة والنموذج للأجيال الجديدة. وتتضمن محاور الدورة مفهوم القوة الذهنية، ومعايير قياسها عند اللاعبين، وأفضل الاستراتيجيات لتعزيز وجودها والارتقاء بها لدى لاعبي الفريق، خصوصاً أنها تصنع الفارق في أداء الفرق والمنتخبات في اللحظات الحاسمة.

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