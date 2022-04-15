830 لاعبا في دورات اليد والطائرة بالشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

بلغ عدد المشاركين في دورات كرة اليد والطائرة بالشارقة 830 لاعباً، يمثلون ثمانية أندية، وذلك بحسب البيان الصادر عن مجلس الشارقة الرياضي. وأكد المجلس أن الدورات التي تتواصل في شهر رمضان، تأتي بهدف استمرار النشاط والمحافظة على لياقة اللاعبين ودعم مهاراتهم.

ويشارك في دورات اليد 650 لاعباً من فئات البراعم والصغار والأشبال والناشئين، من أندية الشارقة الرياضي والبطائح والذيد والمدام واتحاد كلباء وخورفكان ودبا الحصن، ومن المقرر أن تختتم 29 مايو المقبل بحفل تتويج الفائزين من كل الفئات، أما دورات الطائرة فيشارك فيها 180 لاعباً من أندية الشارقة ومليحة والمدام والذيد والبطائح وكلباء وخورفكان في فئتي الأشبال والناشئين، ومن المقرر أن تنتهي 23 الجاري.

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