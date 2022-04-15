الأوزبكي سينداروف بطل «أساتذة الشارقة» للشطرنج

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تمكن الأوزبكي جواهر سينداروف، من الظفر بلقب بطولة «نجوم الأساتذة - الشارقة 2022 للشطرنج»، بعد تصدره برصيد ثماني من أصل 10 جولات خاضها في البطولة، محققاً الفوز في سبعة لقاءات وتعادلين وخسارة وحيدة، وتمكّن المصري أحمد عدلي، من الحصول على المركز الثاني برصيد 6.5 نقاط. وشهدت البطولة في يومها الثاني عودة قوية للبطل الإماراتي سالم عبدالرحمن، بعد تحقيقه سلسلة من الانتصارات المتتالية في الجولات السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة على كل من اليوناني إفستراتيوس غريفاس، والمولدافي فايوريل لوداتشيسكو، والصربي إيغور ميلادينوفيتش، والمصري أحمد عدلي، فيما خسر في الجولة التاسعة من الأوزبكي سينداروف، ليكتفي بالمركز الثالث برصيد 6.5 نقاط.

وشهد ختام البطولة وتكريم اللاعبين الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والأمين العام المساعد لنادي الشارقة، عمر نعمان آل علي، والمدير التنفيذي، رجائي السوسي، وعدد من مدربي أندية الدولة واتحاد الإمارات للشطرنج.

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